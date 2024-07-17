بالفيديو.. ما قصة شبيه «ترامب» الذي يتجول في الشوارع؟

انتشر مقطع فيديو لرجل يشبه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وهو يتجول في شوارع “لونغ بيتش”، ويضع ضمادة على أذنيه.

ووفق ما ظهر في الفيديو، الذي تناقلته وسائل إعلامية، “بدا الرجل وهو يضع ضمادة على أذنه اليمنى وهي نفسها التي أصيبت بالرصاص يوم السبت الماضي عندما تعرض المرشح الرئاسي الجمهوري لمحاولة اغتيال في تجمع انتخابي في ولاية بنلسفانيا”.

وبحسب الفيديو، “ارتدى الرجل بذلة وقبعة حمراء مثل التي يرتديها “ترامب”، وألقى التحية على عدد من مؤيديه ودخل إحدى الحانات حيث سأله أحدهم: “كيف حال أذنك؟، ليرد بصوت مشابه لصوت ترامب قائلا: “إنها في حالة رائعة”.

يذكر أن شبيه “ترامب”، هو مواطن أمريكي يدعى تومي موندا، وهو من لونغ بيتش، وكان قد ظهر في أوقات سابقة وهو يقوم بتقليد “ترامب”.