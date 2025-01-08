بالفيديو.. متظاهر في المكسيك يحطّم تمثال «نتنياهو» ويوجّه له رسالة

أقدم متظاهر ملثّم مؤيّد لفلسطين في المكسيك، على تحطيم تمثال من الشمع لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في متحف الشمع في العاصمة المكسيكية، مكسيكو سيتي.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، “المتظاهر الذي يحمل العلم الفلسطيني، وهو يقوم بتغطية التمثال بالطلاء الأحمر قبل مهاجمته بالمطرقة”، وقال الرجل: “تحيا فلسطين، يعيش السودان، يعيش اليمن، تعيش بورتوريكو”.

وكتب الناشط الذي قام بتحطيم التمثال: “أتحمل مسؤولية القضاء على مجرم الحرب هذا لأن متحف الشمع في مكسيكو سيتي نسي تغطية التمثال بدماء 40 ألف فلسطيني”.

وأضاف: “أفعل ذلك وأنا أحب الشعب اليهودي كثيرا، وهو الذي اختطفت هويته من قبل هؤلاء الأشخاص الذين يمارسون الإبادة الجماعية”، مضيفا: “مجرمو الحرب هؤلاء غير مرحب بهم في مدينتنا”.

JUST NOW: Activists in Mexico City destroy a wax statue of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu with hammers pic.twitter.com/nIVljKUnS2 — BreakThrough News (@BTnewsroom) January 8, 2025