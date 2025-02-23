بالفيديو.. مجرم يقتل «صائغ ذهب» بالعاصمة السورية وفي «وضح النهار»!

كشفت وزارة الداخلية في سوريا، عن جريمة قتل راح ضحيتها أحد الصاغة في قلب العاصمة دمشق وقفي وضح النهار.

تلقينا يوم أمس بلاغًا عن جريمة قتل أحد الصاغة في منطقة “العفيف” بالعاصمة دمشق، وعلى الفور استنفرت وحداتنا في الموقع وبدأت إجراء التحقيقات الأولية والتحريات اللازمة.

وقال مدير أمن محافظة دمشق المقدم “عبدالرحمن الدباغ”: “تلقينا يوم أمس بلاغًا عن جريمة قتل أحد الصاغة في منطقة العفيف بالعاصمة دمشق، وعلى الفور استنفرت وحداتنا في الموقع وبدأت إجراء التحقيقات الأولية والتحريات اللازمة”.

وأضاف: “وبالتعاون مع الجهات المختصة تمكنت وحداتنا من إلقاء القبض على القاتل خلال أقل من 24 ساعة، مع استمرار تحرياتنا للقبض على شركائه في الجريمة، كما سيتم تحويله إلى القضاء المختص أصولًا، لينال جزاءه العادل”.

وقال: “إننا في وزارة الداخلية نؤكد على أننا سنبقى العين الساهرة على حماية أهلنا ورعاية شؤونهم، وأننا لن ندخر جهداً في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار ومحاسبة من تسول له نفسه العبث بأمن مواطنينا”.

هذا “وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد بلغ عدد الجرائم الجنائية والقتل ضد مجهول، منذ مطلع عام 2025 في محافظات سورية متفرقة 47 جريمة راح ضحيتها 52 أشخاص، هم: 41 رجل، و8 سيدات، و3 أطفال”.

فيديو لجريمة قتل الصائغ في دمشق الامس pic.twitter.com/iNZnD3aRwK — ردع العدوان (@3M_SI) February 23, 2025