بالفيديو.. مداهمة أوكار تُستخدم في «تصنيع الخمور» بمدينة العجيلات

داهمت قوات المنطقة العسكرية “الساحل الغربي”، أوكاراً تُستخدم في تصنيع الخمور المحلية بمدينة العجيلات.

وفي وقت سابق، “انتشرت قوات المنطقة العسكرية “الساحل الغربي” داخل مدينة العجيلات ومداهمة عدد من الأوكار المشبوهة”.

#شاهد | قوات المنطقة العسكرية الساحل الغربي تداهم أوكاراً تُستخدم في تصنيع الخمور المحلية بمدينة العجيلات #سلامتكم_أولويتنا #الابتعاد_عن_الأوكار #حماية_المواطن #أمن_العجيلات #المنطقة_العسكرية_الساحل_الغربي تم النشر بواسطة ‏المنطقة العسكرية الساحل الغربي‏ في الاثنين، ٢٧ يناير ٢٠٢٥

#شاهد | انتشار قوات المنطقة العسكرية الساحل الغربي داخل مدينة العجيلات ومداهمة عدد من الأوكار المشبوهة. #سلامتكم_أولويتنا #الابتعاد_عن_الأوكار #حماية_المواطن #أمن_العجيلات #المنطقة_العسكرية_الساحل_الغربي تم النشر بواسطة ‏المنطقة العسكرية الساحل الغربي‏ في الاثنين، ٢٧ يناير ٢٠٢٥

كما واصلت قوات المنطقة العسكرية “الساحل الغربي” تعزيز انتشارها في الطرق الرئيسية ومداخل مدينة العجيلات لضمان الأمن والاستقرار.

صور | قوات المنطقة العسكرية الساحل الغربي تواصل تعزيز انتشارها في الطرق الرئيسية ومداخل مدينة العجيلات لضمان الأمن… تم النشر بواسطة ‏المنطقة العسكرية الساحل الغربي‏ في الاثنين، ٢٧ يناير ٢٠٢٥