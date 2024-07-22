بالفيديو.. مدينة البيضاء تشهد تنفيذ عدد من المشاريع الهامة

أكد صندوق إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة، “أن مدينة البيضاء تشهد حالياً تنفيذ عدد من المشاريع الهامة التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية”.

وأضاف الصندوق، أن “المشاريع الحالية تشمل إنشاء عدة جسور جديدة لتحسين حركة المرور وتقليل الازدحام في المدينة، بالإضافة إلى صيانة المؤسسات التعليمية وتطويرها لضمان توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب”.

وأوضح أن “المشاريع تشمل كذلك تحديث المباني المدرسية، وتوفير المعدات الحديثة، وتحسين المرافق الرياضية والترفيهية في المدارس”.

وذكر الصندوق، “أنه يعمل على صيانة وترميم كافة الوحدات السكنية العامة في مدينة البيضاء”.

وأكد أن “الصيانة تتضمن ترميم الواجهات الخارجية، والسلم الداخلي للوحدات السكنية، والصرف الصحي وخطوط مياه الشرب والدوائر الكهربائية”.

#البيضاء الأحد | 21 يوليو 2024م ضمن سلسلة لقاءاتنا مع مهندسي الإعمار في البيضاء، كلمة المشرف العام على مشاريع الإعمار… تم النشر بواسطة ‏صندوق إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة‏ في الأحد، ٢١ يوليو ٢٠٢٤