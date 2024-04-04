بالفيديو.. مذيعة تايوانية تعيش لحظات مروّعة أثناء وقوع الزلزال

عاشت مذيعة تلفزيونية داخل الأستوديو، أثناء تقديمها نشرة الأخبار، لحظات مثيرة عقب الزلزال، الذي ضرب تايوان مؤخرا.

وفي مقطع فيديو، نشرته مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت المذيعة في تلفزيون “آي نيوز” التايواني، وهي تتحدث على الهواء مباشرة أثناء بث نشرة الأخبار، وفجأة يخرج تنبيه الزلزال على الشاشة، وبدأت الكاميرا في الاهتزاز.

وظهر في الفيديو، كيف بدأت جنبات الأستوديو ومصابيح الإضاءة تهتز من حولها بشكل عنيف، فيما بذلت المذيعة قصارى جهدها للحفاظ على هدوئها، وواصلت قراءة الأخبار متشبثة بجهاز العرض الموجود خلفها، قبل أن ينتهي الزلزال وتواصل حديثها مرة أخرى.

هذا وضرب زلزال بقوة 7.2 ريختر مدينة هوالين قبالة الساحل الشرقي لتايوان،، فجر الثالث من أبريل 2024، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص، كما قتل 5 على الأقل بسبب سقوط الصخور، وأصيب أكثر من 700 شخص في أكبر زلزال يضرب البلاد منذ 25 عاما.