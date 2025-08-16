بالفيديو.. مراسم انطلاق عملية الاقتراع لانتخابات المجالس البلدية

\u0623\u0639\u0644\u0646\u062a \u0627\u0644\u0645\u0641\u0648\u0636\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0648\u0637\u0646\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0644\u064a\u0627 \u0644\u0644\u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628\u0627\u062a \u0639\u0646 \u0627\u0646\u0637\u0644\u0627\u0642 \u0639\u0645\u0644\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0627\u0642\u062a\u0631\u0627\u0639 \u0644\u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u0627\u0644\u0645\u062c\u0627\u0644\u0633 \u0627\u0644\u0628\u0644\u062f\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0645\u062c\u0645\u0648\u0639\u0629 \u0627\u0644\u062b\u0627\u0646\u064a\u0629 \u0644\u0639\u0627\u0645 2025. \u0648\u0644\u0645\u062a\u0627\u0628\u0639\u0629 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0627\u0646\u0637\u0644\u0627\u0642 \u0639\u0645\u0644\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0627\u0642\u062a\u0631\u0627\u0639 \u0644\u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628\u0627\u062a \u0627\u0644\u0645\u062c\u0627\u0644\u0633 \u0627\u0644\u0628\u0644\u062f\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0645\u062c\u0645\u0648\u0639\u0629 \u0627\u0644\u062b\u0627\u0646\u064a\u0629 2025\u060c \u0645\u0646 \u0627\u0644\u0641\u064a\u062f\u064a\u0648 \u0623\u0646\u062f\u0627\u0647. https:\/\/www.youtube.com\/live\/aAo5RL29VfU?sibzbxBcNQ7kxJW8V-&fbclidIwY2xjawMNFAlleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETBRb3AwYWg2MzB4MkNTdFE3AR5IRn_SFC1YchkeFNeygmsNpuw-rUUxiNxbM3rQw4DZ2luhDTugmVGl39-I6g_aem_dZnq-n3SXYfUXwYandGDDw
