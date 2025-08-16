بالفيديو.. مراسم انطلاق عملية الاقتراع لانتخابات المجالس البلدية

عين ليبيا | نُشر: السبت، 16 أغسطس 2025 - 09:39 نُشر: السبت، 16 أغسطس 2025 - 09:39
ليبيا
مفوضية الانتخابات
من الساعة 9 صباحًا حتى 6 مساءً.. اقتراع المجالس البلدية يبدأ اليوم

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن انطلاق عملية الاقتراع لانتخاب المجالس البلدية المجموعة الثانية لعام 2025.

ولمتابعة مراسم انطلاق عملية الاقتراع لانتخابات المجالس البلدية المجموعة الثانية 2025، من الفيديو أنداه.

