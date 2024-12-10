بالفيديو.. مسلحون يقتلون عناصر مصابين من الجيش السوري داخل المشفى

نشرت موقع تواصل اجتماعي تركية، مقطع فيديو، يظهر قيام عناصر مسلحة بتصفية مصابين من عناصر الجيش السوري كانوا يعالجون داخل أحد مستشفيات مدينة منبج السورية.

وبحسب ما نشر موقع “operasyon haber” التركي عبر “تلغرام”، “يظهر في الفيديو دخول مسلحين يتكلمون العربية بلكنة أجنبية، إلى المستشفى حيث كان يعالج عدد من المصابين، ويقومون بطرح عليهم أسئلة ليتبين أنهم عناصر من الجيش السوري وقد أصيبوا خلال المواجهات الأخيرة، وقال أحدهم أنه في الجيش منذ 5 سنوات وأنه سلم سلاحه، فيما قال آخر أنه يعمل ضمن الدفاع الذاتي- حرس حدود، ليقوم المسلحون بعد ثوان بإطلاق النار على الرجلين المصابين وقتلهما”.