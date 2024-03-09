بالفيديو.. مسلحون يُهاجمون مسيرة سلمية في قلب باريس والشرطة تحميهم

بمناسبة يوم المرأة العالمي والذي صادف أمس، نظمّت حركة نسوية في فرنسا، مسيرة تأييد للنساء الفلسطينيات في قطاع غزة، لكن سرعان ما تحولت المظاهرة إلى مواجهات مع مجموعة ملثمين في قلب العاصمة باريس.

وبحسب وسائل إعلام فرنسية، أظهرت مقاطع الفيديو التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هجوم رجال ملثمين يحملون العصي وبدأوا بالاعتداء بالضرب على الموكب النسوي وإطلاق الغاز عليهم.

وذكرت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية، أن مجموعة تطلق على نفسها تسمية “سنعيش”، انضم إليهم أعضاء المجموعة اليمينية المتطرفة “رابطة الدفاع اليهودية”، هاجمت المتظاهرين السلميين، ثم اصطفوا مع الشرطة التي يفترض أنها تعتقل أدنى متظاهر تعتبره مشبوها في هذه الحالات.

يذكر أن الحرب في قطاع غزة تسببت في مقتل 9 آلاف امرأة على الأقل منذ 7 أكتوبر الماضي، وحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة فإنه يتم قتل 37 أم تقريبا بشكل يومي في القطاع، تاركين خلفهن أسراً مدمّرة، وأطفالاً دون حماية.