بالفيديو.. «مسنّ حلب» يوضح حقيقة فيديو المشروبات!

ظهر المسن السوري المعروف بلقب مسن حلب مجددًا في مقطع فيديو جديد، كاشفًا حقيقة المشهد الذي أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، عندما ظهر وهو يسأل عن بائع مشروبات كحولية وسط اشتباكات مسلحة في مدينة حلب بتاريخ 8 يناير 2026.

وأوضح المسن أبو عزيز، البالغ من العمر 75 عامًا، أن ظهوره في المقطع المتداول فُهم على نحو خاطئ، مبينًا أن ابنه أرسل له حوالة مالية، وأبلغه بأنها سُلّمت إلى سوبر ماركت في الحي يبيع مشروبات متنوعة، ما دفعه للتوجه إلى المكان بحثًا عن المتجر لاستلام الحوالة.

وأشار أبو عزيز إلى أنه توجه إلى الموقع المذكور بناءً على معلومات ابنه فقط، مؤكدًا أنه رجل ملتزم بأداء الصلوات والعبادات، ونافيًا بشكل قاطع أن يكون قصده شراء مشروبات كحولية، أو ما يُعرف محليًا بالعرق.

وشدد المسن الحلبي على أن المقطع أُخرج من سياقه الحقيقي، وأن ظروف القتال والتوتر في المدينة لم تمنعه من متابعة أمر مالي عائلي بسيط، في مشهد عكس جانبًا من الحياة اليومية للسكان رغم خطورة الأوضاع.

وكان نشطاء سوريون قد تداولوا في 8 يناير مقطع فيديو يُظهر مسنًا يسير بهدوء وسط إطلاق نار كثيف في أحد أحياء حلب، قبل أن يتوقف ليسأل مقاتلًا مسلحًا عن بائع مشروبات كحولية في المنطقة.

وظهر المسن في الفيديو وهو يسأل المقاتل عن محل لبيع المشروبات كان موجودًا في المكان، ليجيبه المقاتل مستغربًا من سؤاله في ظل الاشتباكات، مطالبًا إياه بالعودة إلى منزله حفاظًا على سلامته.

وأثار المقطع موجة واسعة من التعليقات الساخرة والمؤثرة في آن واحد، حيث رأى كثيرون أن المشهد لا يمكن أن يحدث إلا في سوريا، وبشكل خاص في مدينة حلب، التي اعتادت على مفارقات الحياة وسط الحرب.

هههههههههههه من تحت القصف والقنص خرج من منزله يتمشى بخطوات هادئة وواثقة ليبحث عن بائع الكحول🤣 وليزداد المشهد غرابة: سأل مقاتلاً متأهباً. لا يحدث مثل هذا المشهد سوى في سوريا 😀 تم النشر بواسطة ‏غسان ياسين‏ في الخميس، ٨ يناير ٢٠٢٦