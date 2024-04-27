بالفيديو.. مشادة بين صلاح وكلوب وسط تعثر حلم اللقب

تصدرت لقطة المشادة الكلامية التي حصلت بين النجم المصري محمد صلاح ومدرب فريق ليفربول يورغن كلوب المشهد، ما زاد من مصاعب الفريق الذي تعثر مجددا، السبت، بتعادله خارج أرضه مع وست هام (2-2).

ولم يبدأ كلوب بمحمد صلاح في التشكيلة الأساسية في مباراة، السبت، بل أشركه في آخر 10 دقائق من المباراة، بعد لحظات من تسجيل وست هام هدف التعديل الثاني.

Jurgen Klopp on the incident with Mohamed Salah:



"We talked in the dressing room and it’s done." pic.twitter.com/yNvf1nzY8v — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) April 27, 2024

وأثناء انتظار صلاح للدخول سجل الفريق اللندني هدف التعديل، ليذهب كلوب لصلاح ويهمس في إذنه مما تسبب في تفجير غضب اللاعب المصري الذي رد على مدربه بغضب، قبل أن يتدخل زميله داورن نونيز ويهدأ الموقف.

ولم يتضح السبب الحقيقي وراء المشادة الكلامية بين الرجلين، لكن لاعب ليفربول السابق جيمي كاراغر كتب على منصة “إكس” قائلا إن “السبب الوحيد الذي يجعل المدرب غير سعيد في هذه الحالة، هو أن اللاعب استغرق وقتا طويلا حتى يكون جاهزا للمشاركة”.

ورفض كلوب، بعد نهاية اللقاء، التعليق على الحادثة واكتفى بالقول إنه ناقش الأمر في غرفة الملابس، وانتهى الأمر.

وهذه هي المرة الثانية التي يجلس فيها صلاح على مقاعد البدلاء في آخر ثلاث مباريات للفريق في الدوري الإنكليزي الممتاز.

وتلاشت آمال ليفربول الضئيلة في الفوز بلقب الدوري بعد نتيجة مباراة اليوم أمام وست هام.

واهتزت شباك ليفربول، الذي خسر 2-صفر أمام إيفرتون في قمة مرسيسايد يوم الأربعاء الماضي، أولا مرة أخرى عبر جارود بوين قبل الاستراحة وهو هدفه 20 هذا الموسم في مباراته رقم 200 مع وست هام.

وأدرك ليفربول التعادل بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني عن طريق آندي روبرتسون قبل أن يسجل الحارس ألفونس أريولا هدفا عكسيا في الدقيقة 65.

لكن ميخائيل أنطونيو ضمن خروج صاحب الضيافة بنقطة حين قابل عرضية بوين برأسية قوية في الدقيقة 77.

ويظل ليفربول في المركز الثالث برصيد 75 نقطة متأخرا بنقطة واحدة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، الذي لعب مباراتين أقل، وبنقطتين خلف أرسنال صاحب المركز الأول الذي لديه مباراة مؤجلة ويتفوق بفارق الأهداف.