بالفيديو.. مصادرة صواريخ وذخائر خلال مداهمة مصنع خمور في سبها  

ضبط أفراد جهاز البحث الجنائي فرع سبها، أسلحة وذخائر وقذائف وقنابل، خلال مداهمة مصنع لإنتاج الخمور المحلية في المدينة.

وقال الجهاز في بيان له: “تنفيذا لتعليمات رئيس جهاز البحث الجنائي الليبي اللواء صلاح هويدي، القاضية بفرض الامن بمدينة سبها للقضاء على اوكار بيع الخمور والمخدرات والاتجار بالبشر، وردت معلومة بوجود شخص يدعى ع ‘س’م يقوم بتصنع وبيع خمور محلية الصنع بمنزل قيد الانشاء بمنطقة سكنية داخل مدينة سبها”.

وأضاف البيان: “تم مداهمة المكان بعد جمع المعلومات الكافية وتم ضبط مصنع لتصنيع الخمور وكمية من الخمور معباة في جالونات وقنينات، وأثناء المداهمة تم العثور علي سلاح ناري نوع بندقية كلاشن كوف وعدد من القذائف والذخائر لعدة أنواع من الأسلحة الخفيفة والثقيلة والقنابل اليدوية والآلية وأجهزة تستخدم في التفجير عن بعد”.

وتابع البيان: “تم ضبط الشخص المطلوب وسيتم إحالته والمضبوطات إلى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية حياله بعد استيفاء التحقيقات معه”.

تنفيذا لتعليمات رئيس جهاز البحث الجنائي الليبي اللواء صلاح هويدي القاضية بفرض الامن بمدينة سبها للقضاء على اوكار بيع… تم النشر بواسطة ‏جهاز البحث الجنائي سبها‏ في الثلاثاء، ٦ أغسطس ٢٠٢٤