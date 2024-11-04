بالفيديو.. مصرع لاعب كرة قدم بصاعقة بملعب في البيرو

توفي لاعب كرة قدم البيروفي، “خوسيه هوغو دي لا كروز ميزا”، بعد أن ضربته صاعقة خلال مباراة أمس الأحد، فيما أصيب لاعب آخر على الأقل.

وبحسب المعلومات، “فإن حارس المرمى خوان تشوكا في حالة حرجة بسبب حروق شديدة، ولا تزال الحالة الصحية للاعبين الآخرين الذين تأثروا بالبرق مجهولة”.

وكان وقع الحادث “حوالي الساعة 4:00 مساء بالتوقيت المحلي (21:00 بتوقيت جرينتش) في ملعب كوتو كوتو في تشيتشا، الواقع في مقاطعة هوانكايو، حيث كان الفريقان المحليان، يوفنتود بيلافيستا وفاميليا تشوكا، يلعبان في ظل ظروف عاصفة، وأظهر مقطع فيديو اللحظة التي ضرب فيها البرق، مما تسبب في انهيار العديد من اللاعبين في وقت واحد على أرض الملعب”.

🔴🚨 Cae rayo durante partido de fútbol en Huancayo, en el estadio de Coto Coto en el distrito de Chilca y deja un muerto y cuatro heridos



🕊️ Fallecido: José Hugo De la Cruz Meza (39)



⚠️ Imágenes sensibles (Fuente: Onda Deportiva) pic.twitter.com/cTEslSnewR — Huanca York Times (@HuancaYorkTimes) November 3, 2024