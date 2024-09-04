بالفيديو.. مصر تكشف عن مدرعات قتالية جديدة!

كشفت مصر عن مدرعتين جديدتين مصنعتين بالكامل محليا، ومجهزتين بإمكانيات وقدرات قتالية عالية، وذلك في إطار فعاليات “معرض مصر الدولي للفضاء والطيران” بمدينة العلمين الجديدة.

وبحسب ما نشرت بوابة الأهرام” المصرية، “المدرعتان هما “إس تي 100” و”إس تي 500″، وتتميزان بقدرات قتالية عالية وتوفران دعمًا كبيرًا للقوات المسلحة، والمدرعة “إس تي 100″ متعددة المهام وتأتي في 10 أشكال مختلفة، ما يجعلها قادرة على تلبية احتياجات متنوعة مثل نقل الجنود والإسعاف والاستطلاع، إضافة إلى المهام القتالية، التي تشمل التصدي لأهداف برية وجوية بصواريخ موجهة”.

ووفق البوابة، “يصل وزن المدرعة إلى 18 طنًا وسرعة قصوى تبلغ 115 كيلومترا في الساعة، وتتمتع بتصميم فريد لمقاومة الألغام والعبوات الناسفة، كما أنها مزودة بقمرة خاصة لحماية الطاقم في حالة تعرضت المدرعة لتفجير، وزودت مصر المدرعة بشبكة تمويه تقلل من البصمات الرادارية والحرارية ومنظومة قتال وحماية متكاملة، تشمل نظام إعاقة وتشويش إلكتروني”.

وبحسب المعلومات، “المدرعة “إس تي 500″، فهي مصممة للمهام التكتيكية الخفيفة مثل نقل الجنود أو لإجراء عمليات القوات الخاصة أو الإسعاف، ويبلغ وزنها 8 أطنان وتصل سرعتها القصوى إلى 140 كيلومترا في الساعة، مع مدى يصل إلى 700 كيلومترا”.

هذا وتستضيف مدينة العلمين، “معرض مصر الدولي للطيران والفضاء”، الذي يستمر على مدى 3 أيام بمشاركة 300 شركة وجهة من مصنعي الطائرات وصناعات الفضاء من أكثر من 100 دولة.