بالفيديو.. مطعم في تاجوراء يتصدر منصات التواصل بعد تهديدات إسرائيلية!

تصدر مطعم يحمل اسم “7 أكتوبر” في منطقة تاجوراء شرق العاصمة الليبية طرابلس، منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بعد اتصال هاتفي صادم من مستوطن إسرائيلي طالب صاحبه بتغيير اسم المطعم، وهدده بإبلاغ الجهات الأمنية الإسرائيلية لقصف المكان إذا لم يستجب.

وأظهر مقطع فيديو متداول المستوطن الإسرائيلي وهو يضغط على صاحب المطعم، بينما رد الأخير بحزم، مؤكدًا أن ليبيا “أرض جهاد ولها تاريخ طويل في مقاومة الاحتلال”، مشددًا على أن هذه الضغوط لن تجبره على تغيير اسم المطعم أو التراجع عن موقفه، وأن دعم ليبيا للقضية الفلسطينية ثابت وغير قابل للابتزاز.

وفي مقطع لاحق، ظهر المستوطن نفسه وهو يدّعي تواصله مع وزارة الداخلية الليبية مطالبًا بإغلاق المطعم، بزعم أن اسمه يحمل “طابعًا إرهابيًا”، وفق توصيفه. بينما جاء الرد، كما ورد في الفيديو، منسوبًا للوزارة، مؤكدًا أن “7 أكتوبر هو تاريخ الرجال”، وأن الإرهاب الحقيقي يتمثل في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين وأطفال غزة.

وأثارت الواقعة موجة واسعة من التفاعل في الأوساط الليبية والعربية، حيث عبر النشطاء عن تضامنهم الكامل مع صاحب المطعم، معتبرين ما حدث محاولة ترهيب مرفوضة، ومشدّدين على رفض أي تدخل أو تهديد خارجي، وسط متابعة واسعة على منصات التواصل.

ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي يوضح تفاصيل إضافية حول الواقعة أو ملابساتها القانونية، مما أضفى على الحدث طابعًا مثيرًا للتساؤلات والجدل العام.

هذه الحادثة تبرز مدى حساسية رموز المقاومة والتاريخ الوطني في ليبيا، وتوضح كيف أن رموزًا ثقافية بسيطة مثل اسم مطعم يمكن أن تتحوّل إلى موضوع سياسي وتفاعلي واسع على منصات التواصل.

ويعكس رفض صاحب المطعم التهديدات موقفًا شعبيًا مؤيدًا للقضية الفلسطينية، ويؤكد قوة الهوية الوطنية الليبية وصلابة المواقف تجاه أي ضغوط خارجية.

ويأتي اسم “7 أكتوبر” تذكيرًا بمعارك أكتوبر التاريخية في مواجهة الاحتلال، حيث اعتُبر التاريخ رمزًا للنضال العربي ضد العدوان، وهو مرتبط في وعي الجماهير بتاريخ طويل من المقاومة والمواقف الوطنية الراسخة.

وفي ليبيا، لطالما كانت التضامن مع القضية الفلسطينية جزءًا من الثقافة الوطنية والسياسية، إذ اتخذت الدولة والمجتمع موقفًا داعمًا للقضية منذ عقود، ويظل هذا الموقف حاضرًا في الرموز اليومية مثل أسماء الشوارع والمؤسسات والمطاعم.