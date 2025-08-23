بالفيديو.. مفوضية الانتخابات تعلن النتائج الأولية لانتخابات المجالس البلدية «المجموعة الثانية»

عين ليبيا | نُشر: السبت، 23 أغسطس 2025 - 11:28 | آخر تحديث: 23 أغسطس 2025 - 11:38 نُشر: السبت، 23 أغسطس 2025 - 11:28
ليبيا
لقطة بالفيديو
مؤتمر صحفي حول النتائج الأولية لانتخابات المجالس البلدية "المجموعة الثانية"

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات خلال مؤتمر صحفي اليوم النتائج الأولية لانتخابات المجالس البلدية للمجموعة الثانية لعام 2025.

وذكرت المفوضية أن الإعلان شمل استعراض عدد المقاعد المخصصة لكل مجلس بلدي ونسب المشاركة الأولية للناخبين في البلديات المشمولة بالمجموعة الثانية، كما تم التأكيد على الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

وأوضحت المفوضية أن النتائج الأولية ستخضع للمراجعة الدقيقة قبل الإعلان الرسمي النهائي، مشددة على متابعة أي ملاحظات أو شكاوى من قبل المواطنين لضمان سلامة سير الانتخابات.

