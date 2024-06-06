بالفيديو.. مقتل أكثر من 30 فلسطينيا بقصف إسرائيلي لمدرسة في غزة!

قتل وأصيب عشرات الفلسطينيين في قصف جديد للجيش الإسرائيلي استهدف مدرسة للنازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أنه “قتل 32 مدنيا وأصيب العشرات في حصيلة أولية لقصف قوات الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، مدرسة ذكور النصيرات الإعدادية “السردي” في “مخيم 2″ بالنصيرات والتي كانت تؤوي آلاف النازحين”.

في سياق متصل، نقلت صحيفة “نيويورك تايمز”، عن مسؤول مطلع، “أن قطر تلقت ردا أوليا إيجابيا من حماس على مقترح بايدن بشأن غزة، كما أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ عن انفتاحه على وقف الحرب”.

ووفقا للصحيفة، “فإن ذلك جاء خلال لقاء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومدير الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز في الدوحة هذا الأسبوع”.

إلى ذلك، أعلن السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، تلقى اتصالا هاتفيا، من القائم بأعمال وزير خارجية إيران، علي باقري كني.

وأوضح بيان الخارجية المصرية أن “الاتصال تطرق إلى الموضوعات المرتبطة بالعلاقات الثنائية بين مصر وإيران، حيث توافق الوزيران على أهمية متابعة مسار تطوير العلاقات الثنائية بما يضمن معالجة كافة القضايا العالقة، تمهيدا لاستعادة العلاقات إلى طبيعتها، استنادا إلى مبادئ الاحترام المتبادل وحسن الجوار، والعمل على تحقيق مصالح الشعبين المصري والإيراني، ودعم استقرار المنطقة”.

هذا وارتفع عدد قتلى الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة إلى أكثر من 36586 قتيلا و83074 جريحاً أغلبهم أطفال ونساء.