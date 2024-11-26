بالفيديو.. مقتل العشرات جرّاء الفيضانات في إندونيسيا

قتل 20 شخصا بسبب فيضانات تلتها انزلاقات تربة في أربع مقاطعات من جزيرة سومطرة الإندونيسية.

وبحسب الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، “طالت فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية أربع مقاطعات من جزيرة سومطرة، وهي كارو وديلي سردانغ وتابانولي الجنوبية وبادانغ لاواس”.

وقال متحدث باسم الوكالة إنّ “حصيلة الفيضانات بلغت 20 قتيلًا ومفقودَين اثنَين بعد العثور على خمس جثث أخرى”.

هذا وتعرضت إندونيسيا لسلسلة من الظروف المناخية القصوى خلال موسم الأمطار، وهي ظواهر يرى علماء المناخ أنّ وتيرتها تتزايد بفعل التغير المناخي.

باكستان.. مقتل أربعة من أفراد الأمن على يد متظاهرين مؤيدين لعمران خان

أفادت الحكومة الباكستانية “بأنّ متظاهرين مؤيدين لرئيس الوزراء السابق عمران خان قتلوا، اليوم الثلاثاء، أربعة من أفراد القوى الأمنية خلال تظاهرات في العاصمة إسلام آباد”.

وقال وزير الداخلية محسن نقوي في بيان، إنّ “العناصر الأربعة في قوة رينجزر الرديفة قُتلوا إثر هجوم شنّه متظاهرون في وسط إسلام آباد”.

من جانبه، أفاد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بأنّ “سيارة صدمتهم خلال هجوم شنه متظاهرون، وهؤلاء المخربون لا يسعون إلى الثورة بل إلى سفك الدماء”.

هذا ودارت مواجهات في إسلام آباد، اليوم، بين آلاف المتظاهرين المؤيدين لخان وقوات الأمن التي استخدمت القوة لتفريقهم بعدما اخترقوا حواجزها ودخلوا العاصمة في الصباح الباكر للمطالبة بإطلاق سراح زعيمهم المسجون، وهاجم متظاهرون مسلّحون بهراوات ومقاليع عناصر الشرطة في غرب إسلام آباد، على بُعد أقلّ من 10 كيلومترات من الموقع الذي يريدون الوصول إليه لاحتلاله، وهو مجمّع مبان حكومية.