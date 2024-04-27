فرنسا تبدي استعدادها لتمويل خط كهرباء في المغرب

أعلنت فرنسا أنها مستعدة للمشاركة في تمويل خط كهرباء “بقدرة ثلاثة غيغاواط” يربط مدينة الدار البيضاء المغربية ببلدة الداخلة في الصحراء الغربية.

وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، في منتدى أعمال مغربي فرنسي في الرباط: “أؤكد لكم أننا مستعدون للمشاركة في تمويل هذا المشروع”.

وكان وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، قال في فبراير، إن باريس تدعم استثمارات المغرب في الصحراء الغربية، مجددا دعمه خطة الرباط لمنح المنطقة الحكم الذاتي.

وقال لومير: “إن فرنسا تعتزم أيضا التعاون مع المغرب في تطوير مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى الطاقة النووية”.

وأضاف “أن الوكالة الفرنسية للتنمية ستقدم قرضا بقيمة 350 مليون يورو لمساعدة مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في خطتها للتحول الأخضر”.

يذكر أن فرنسا هي أكبر مستثمر أجنبي في المغرب بإجمالي استثمارات 8.2 مليار يورو (8.75 مليار دولار) حتى 2022، وتوجد في المغرب منشآت صناعية لشركات فرنسية بارزة مثل رينو وسافران.