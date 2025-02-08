بالفيديو.. مقتل شخصين بتحطم طائرة في البرازيل

قتل شخصان وأصيب اثنان آخران عندما سقطت طائرة صغيرة على سيارات في طريق قرب وسط مدينة “ساو باولو” في البرازيل.



وأعلنت سلطات الإطفاء في البرازيل، أن “الطائرة الصغيرة اصطدمت بمركبات في شارع ماركيز دي ساو فيسنتي المزدحم في ساو باولو”.

وأفادت شبكة CNN Brasil أن “شخصين، سائق دراجة نارية وامرأة كانت على متن الحافلة، أصيبا بعد أن ضربهما حطام الانفجار”.

وهذا هو الحادث الثاني من نوعه في البرازيل خلال الشهرين الماضيين، حيث اصطدمت طائرة صغيرة بمتاجر في وسط مدينة جرامادو السياحية في ديسمبر من العام الماضي، وقتل جميع الركاب العشرة الذين كانوا على متن الطائرة.

BREAKING: A plane has crashed in an area of west São Paulo in Brazil, hitting a bus – reports pic.twitter.com/3TjiXLto34 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) February 7, 2025

Small aircraft crashes on #SãoPaulo avenue; no survivors



According to initial reports, the plane attempted an emergency landing. It crashed on Avenida Marquês de São Vicente, near Praça José Vieira Mesquita.#Brazil #Update

It would be a King Air F-90 with the capacity to… pic.twitter.com/Xtl1eTLKpY — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) February 7, 2025