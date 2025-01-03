بالفيديو.. مقتل شخصين وإصابة 18 بتحطم طائرة في كاليفورنيا

أعلنت الشرطة الأمريكية، مصرع شخصان وإصابة 18 آخرين في حادث تحطم طائرة ببناية سكنية في منطقة فولرتون بولاية كاليفورنيا.



وقالت كريستي ويلز، متحدثة الشرطة لوسائل إعلام أمريكية، إن “الحادث أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 18 آخرين، مشيرة إلى أنه تم نقل تسعة مصابين إلى مستشفيات المنطقة، وتم علاج ستة آخرين، ولم يتم بعد معرفة هويات الأشخاص الذين لاقوا حتفهم، وما إذا كانوا داخل الطائرة أم على الأرض”.

وقال كريس فيلالوبوس، موظف عمليات المطار، إنه “ذهب إلى المستودع لمعرفة ما حدث بعد تلقيه مكالمة هاتفية عن سقوط طائرة بالقرب من الموقع”.

وأضاف أن “مالك الطائرة شخص معتاد على المجيء إلى المطار وأقلع منه مرات عدة”.

وقال فيلالوبوس إن “الطيار أخبر مراقبي الحركة الجوية بعد الإقلاع أنه سيعود للهبوط اضطرارياً، لكن لم يتضح ما إذا كانت المشكلة في الطائرة أم لا”.