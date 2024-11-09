بالفيديو.. مقتل وإصابة العشرات بانفجار في باكستان

قتل وأصيب العشرات، بانفجار قنبلة في محطة للسكك الحديدية في “كويتا” جنوب غربي باكستان.

وقالت شبكة “جيو تي.في” المحلية: “قُتل 21 شخصًا، بينهم امرأة، وأصيب أكثر من 30 آخرين في تفجير على رصيف محطة السكة الحديد في كويتا”.

وأضافت الشبكة أن “الانفجار وقع في مكتب الحجز بمحطة السكة الحديد قبل وصول القطار إلى الرصيف مباشرة. ونظراً للحشود المعتادة في المحطة، فإن هناك تخوفًا كبيرًا من وقوع إصابات كبيرة”.

وبحسب وكالة رويترز، قال محمد بلوش، قائد عمليات الشرطة، إن “الانفجار وقع داخل محطة السكة الحديد عندما كان القطار السريع المتجه إلى بيشاور على وشك المغادرة إلى وجهته”.

هذا “وتشهد المناطق الغربية لـ”باكستان” في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان تدهورًا للأوضاع الأمنية نتيجة انتشار عدد من الجماعات المسلحة”، وفقًا لوزارة الداخلية الباكستانية.

إيران تدين التفجير الإرهابي في مدينة كويتا بباكستان

دان متحدث الخارجية الايرانية إسماعيل بقائي بشدة، التفجير صباح اليوم السبت في محطة السكك الحديدية بمدينة كويتا الباكستانية.

وأشار بقائي إلى “المواقف المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في إدانة كافة مظاهر الإرهاب والتطرف العنيف”، بحسب وكالة “مهر” الإيرانية للأنباء.

وأضاف أن “القضاء على هذه الظاهرة الشريرة تتطلب مواصلة تعزيز التنسيق والتعاون بين جميع الدول، على المستوى الثنائي والإقليمي والمستويات الدولية”، مؤكدا على “استعداد إيران لمواصلة تعزيز التنسيق والتعاون في هذا المجال”.

#Breaking: Tragic bomb blast at Quetta Railway Station in Balochistan leaves 21 dead and over 30 injured. Baloch Liberation Army claims responsibility, targeting a Pakistan Army unit in the Jaffer Express. Casualties may rise. #QuettaBlast X in Pakistan #ptm_facilitating_fak pic.twitter.com/sRbyWtlcQB — Shahbaaz (@ShehbaazKashmir) November 9, 2024

QUETTA:

Over 20 persons killed & 50 injured as

terrorist outfit Baloch Liberation Army’s, suicide Majeed Brigade,

attacked Quetta Railway station.

The group claiming responsibility says army personnel were their target.

However, initial reports suggest civilian casualties. pic.twitter.com/VSGrWDgwWc — Farzana Shah (@Jana_Shah) November 9, 2024

At least 4 killed and nearly 30 injured in a blast at #Quetta railway station, #Balochistan, according to officials. The explosion occurred near the ticket counter just before a train departure#Pakistan pic.twitter.com/iE92OeQaI0 — Rahul Sisodia (@Sisodia19Rahul) November 9, 2024