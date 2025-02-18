بالفيديو.. مقتل وإصابة العشرات بحادث «مروّع» في بوليفيا

لقي أكثر من 30 شخصا مصرعهم وأصيب 15 آخرون جراء سقوط حافلة في واد في مقاطعة بوتوسي في جنوب بوليفيا.

وحسب ما ذكرت صحيفة “لا رازون”، “وقع حادث اليوم على طريق بوتوسي-أورورو، وأسفر عن مقتل 31 شخصا، وفقا للبيانات الأولية”، حيث سقطت الحافلة في واد عمقه 800 متر”.

وأعلن الكولونيل في الشّرطة البوليفيّة فيكتور بينافيديس، لوكالة “فرانس برس”، مقتل “ما لا يقلّ عن 30 شخصًا”، نتيجة سقوط حافلة في واد بمنطقة يوكالا في مقاطعة بوتوسي جنوبي البلاد، مشيرًا إلى أنّ كلّ الجثث تمّ انتشالها ونُقلت إلى المشرحة. وأوضح أنّ السّائق “فقد السّيطرة” على الحافلة”.

من جهتها، نقلت قناة “يونيتيل” التّلفزيونيّة عن الشّرطة، قولها “إنّ 15 شخصًا آخرين أُصيبوا بجروح، من دون تحديد إجمالي عدد من كانوا على متن الحافلة”.

هذا وتعتبر “الحوادث المروريّة شائعة في ​بوليفيا​، وبحسب البيانات الحكوميّة، يسقط في بوليفيا نحو 1400 قتيل سنويًّا بسبب حوادث الطّرق، وفي نهاية يناير الماضي سقط 19 قتيلا في حادث حافلة في مقاطعة بوتوسي نفسها”.

The AFP News Agency is reporting that at least 30 people have been killed in a traffic accident involving a bus in Bolivia.

A total of 15 people were injured, some of whom are in critical condition.

The bus rolled about 800 meters down a steep slope, according to local media. pic.twitter.com/FILli0Nli1 — FlashFeed (@FlashFeed365) February 17, 2025