بالفيديو.. مقتل وإصابة العشرات بقصف إسرائيلي على اليمن

شنت عشرات المقاتلات الإسرائيلية هجوما واسعا على محافظة الحديدة في اليمن، ما أدى لمقتل وإصابة العشرات.

وأعلنت وزارة الصحة اليمنية، “مقتل 4 أشخاص وإصابة 29 آخرين، في حصيلة أولية للقصف الإسرائيلي على محافظة الحديدة”.

وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية اليوم الأحد، أن “الطائرات الإسرائيلية تشن غارات على ميناء الحديدة في اليمن”.

وقالت قناة “المسيرة” الفضائية التابعة لجماعة “أنصار الله- الحوثيين” اليمنية: “عدوان إسرائيلي يستهدف مدينة الحديدة”.

كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أمني قوله إن “قصف الجيش الإسرائيلي لأهداف باليمن، شاركت فيه عشرات الطائرات الإسرائيلية”.

وأكدت الإذاعة أن “الأهداف الإسرائيلية تمركزت في مدينتي راس عيسى والحديدة، وهي تعود لأهداف مدنية تستخدم للأغراض العسكرية”.

ووفق مصادر محلية، “استهدف القصف أكثر من 10 غارات جوية مينائي الحديدة ورأس عيسى ومحطتي الحالي ورأس كثيب للكهرباء، وجراء القصف، اشتعلت النيران في خزانات الوقود في ميناء الحديدة وتصاعدت سحب الدخان بكثافة”.

هذا وكان عبد الله الناعمي، عضو المكتب السياسي لجماعة “أنصار الله” اليمنية، قال إن “اغتيال الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني، حسن نصرالله، هو حدث “جلل” شهدته المنطقة في هذه الأيام’.

وأشار لإذاعة “سبوتنيك”، إلى أنّ “الصاروخ البالستي الذي أطلق من اليمن يعكس حالة الغليان، التي يعيشها الشعب اليمني نتيجة لهذه الجريمة التي ارتكبها العدو بحق أحد أهم قادة الأمة الإسلامية ومجاهديها”.

وأوضح الناعمي أن “المشهد في المنطقة سيتغير”، معتبراً أن “هذا المصاب قد أحدث تحولاً كبيراً في الذهنية العربية وفي محور المقاومة بشكل عام”، مشيرا إلى أن “هناك شكلًا آخر من الانخراط في مواجهة إسرائيل”، مشدداً على أن “الحركة لن تتوانى عن بذل الجهود لدعم المقاومة والثأر لسيد المقاومة”.