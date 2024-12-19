بالفيديو.. مقتل وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي لليمن

شن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، غارات جوية على “أهداف عسكرية” تابعة لحركة “أنصار الله” في اليمن، وذلك بعد اعتراضه صاروخا أطلقته الجماعة باتجاهها.

وقال الجيش في بيان “إن طائرات حربية إسرائيلية أغارت على أهداف عسكرية تابعة للنظام الحوثي على الساحل الغربي اليمني وفي عمق اليمن”، بينما أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين عن غارات “استهدفت محطتين لإنتاج الكهرباء وميناء ومنشأة نفطية”.

وقال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة الحديدة، إن “8 أشخاص قتلوا وأصيب 12 آخرين، إثر 6 غارات استهدفت ميناء الحديدة، ومنشأة رأس عيسى النفطية في مديرية الصلِّيف (70) شمال غربي مدينة الحديدة”، مضيفا أن “فرق الإنقاذ تواصل إخماد حرائق إثر القصف الجوي الإسرائيلي”.

وأفاد المصدر بأن مقاتلات إسرائيلية قصفت بـ 6 غارات محطتي توليد الكهرباء في منطقتي حزيَّز وذهبان (جنوب وشمال صنعاء)، أدتا إلى اندلاع حرائق هائلة وتدمير أجزاء واسعة من المحطتين الرئيسيتين، مضيفا أن المقاتلات الإسرائيلية شنت غارتين على معسكر ضبَّوة التابع لقوات الحرس الجمهوري “نخبة الجيش اليمني سابقا” جنوب صنعاء.

وذكر المصدر أن المقاتلات الإسرائيلية قصفت بـ 4 غارات منشآت في ميناء الحديدة، واستهدفت بغارتين منشأة رأس عيسى النفطية التي تضم رصيفا نفطيا وصهاريج لتخزين النفط في مديرية الصلِّيف (70 كم) شمال غربي محافظة الحديدة.

وفجر اليوم، قال متحدث الجيش الإسرائيلي في بيان له: “عقب التحذيرات التي تم تفعيلها قبل قليل وسط البلاد، تم اعتراض صاروخ أطلق من الأراضي اليمنية قبل أن يعبر إلى أراضي البلاد”.

وأضاف: “تم تفعيل التحذير من الصواريخ والصواريخ خوفا من سقوط شظايا نتيجة الاعتراض”.

من جانب آخر، قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها: “تلقت شرطة إسرائيل بلاغات عن سقوط شظايا اعتراضية في إحدى بلدات منطقة تل أبيب، ما أدى إلى أضرار مادية دون تسجيل إصابات بشرية”.

وأوضحت أن الشرطة “وخبراء المتفجرات، يعملون على تأمين المكان، وتدعو السكان إلى الابتعاد عن المنطقة واتباع تعليمات الجهات الأمنية لتجنب المخاطر وضمان سلامة الجميع”.

وكانت “أنصار الله”، قد كشفت في 6 أكتوبر الماضي، عن مهاجمة إسرائيل خلال عام، بأكثر من ألف صاروخ وطائرة مُسيرة، إسنادا للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، في مواجهة الجيش الإسرائيلي.

🚨عاجل: #إسرائيل تقصف #اليمن و تستهدف محطة الحزيز للطاقة جنوب العاصمة #صنعاء وعدد من محطات توليد الطاقة في صنعاء و #الحديدة و استهدفت أيضا معسكرات تابعة لمليشيا #الحوثي المدعومة من #إيران



"ياواش ياواش" 😌 pic.twitter.com/P1uwpQba7l — محمد .. ( ابو عبدالعزيز ) .. (@cr7_50_) December 19, 2024

استهداف محطة الطاقة المركزية وعدة محطات كهرباء في مدينتي #صنعاء و #الحديدة، بواسطة غارات جوية "مجهولة" يُحتمل أن تكون إسرائيلية، في الساعة الأخيرة كما استهدفت الغارات أيضًا معسكرات عسكرية تديرها جماعة الحوثي الإرهابية.#اليمن #Yemen https://t.co/l1uhokQTL5 pic.twitter.com/MqadvI7DG3 — المحامي علي العولقي (@lawlaqi2) December 19, 2024