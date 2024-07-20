بالفيديو.. مقتل وفقدان العشرات بانهيار جسر في الصين

لقي أكثر من 11 شخصا مصرعهم جراء انهيار جزء من جسر في شمال الصين، وسط أنباء عن وجود عشرات المفقودين.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، “أن جسر الطريق السريع الذي يعبر فوق نهر انهار، بسبب هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات مفاجئة في شانغلو بمقاطعة شنشي، ما أدى إلى سقوط 11 قتيلا”.

وبحسب وكالة فرانس برس، قال تلفزيون “سي سي تي في” الحكومي، “إن أكثر من 30 شخصا فقدوا جراء الكارثة”، مشيرا إلى أن “أن فرق الإغاثة أخرجت إلى سطح النهر 5 آليات عثر بداخلها على القتلى الـ 11”.

وفي مقاطعة شنشي نفسها، “تسببت أمطار غزيرة في مقتل 5 أشخاص وفقدان 8 آخرين في باوجي، التي تقطنها حوالى 3.2 ملايين نسمة”.

هذا وتتعرض مساحات شاسعة من شمال الصين ووسطها منذ أيام لأمطار غزيرة تسببت في فيضانات وأضرار مادية جسيمة، في مايو، قتل 48 شخصا جراء انهيار طريق سريع في جنوب الصين بعد هطول أمطار غزيرة.