بالفيديو.. مقتل 112 شخصا وفقدان العشرات جراء السيول في نيبال

قتل 112 شخصا على الأقل وفقد 70 آخرين جراء السيول التي غمرت عاصمة نيبال “كاتماندو”.

ونقلت صحيفة Hindustan Times، عن مركز الأرصاد الجوية في نيبال، أنه “سجلت هطول أمطار بلغ 240 ملم في كاتماندو، بينما هطلت على بعض المناطق الأخرى 322 ملم من الأمطار، وهو أعلى مؤشر لهطول الأمطار منذ عام 1970”.

وقال دين باخادور كاركي ممثل الشرطة المحلية إن ع”دد القتلى جراء الأمطار والفيضانات الناجمة عنها سيرتفع على الأرجح مع استمرار عمليات الإنقاذ”، مضيفا: “قامت فرق الإنقاذ المحلية بإجلاء نحو 3.3 ألف شخص إلى أماكن آمنة”.

وأكد مسؤولون من فرق البحث والإنقاذ “إغلاق بعض الطرق الرئيسية، وتقطع السبل بالمركبات بسبب الانهيارات الأرضية”، فيما أعلنت الحكومة “تعليق التعليم في المنطقة لمدة 3 أيام”.

هذا وتتسبب الأمطار الموسمية التي تهطل في أنحاء نيبال كل عام بين شهري يونيو وسبتمبر، بخسائر في الأرواح والممتلكات.