بالفيديو.. مقتل 13 في حادث سير مروّع جنوبي مصر

لقي 13 شخصا على الأقل حتفهم جراء تصادم شاحنة محملة بالأسمنت بحافلة ركاب صغيرة “ميكروباص”، على طريق سريع في محافظة أسيوط جنوب مصر.

وقالت مصادر أمنية في القاهرة، “إن الحادث الذي وقع على طريق “القوصية الزراعي” أسفر أيضا عن إصابة شخصين تم نقلهما إلى مستشفى بمدينة أسيوط الواقعة جنوبي القاهرة لتلقي العلاج”.

ووفقا لمصادر مصرية، قررت وزيرة التضامن الاجتماعي، “صرف مبلغ 5 آلاف جنيه لكل أسرة متوفي كمساعدة فورية من مؤسسة التكافل الاجتماعي “بأسيوط” لحين استخراج المستندات المطلوبة وصرف المساعدات المقررة لأسر المتوفين”.