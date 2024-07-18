بالفيديو.. مقتل 16 شخص بحريق في الصين

اندلع حريق ضخم في مركز تسوق جنوب غربي الصين، ما تسبب بوقوع قتلى ومصابين.

وأظهرت لقطات بثتها قناة “CCTV” الصينية، “دخانًا أسود كثيفًا يتصاعد من برج مكون من 14 طابقًا في مدينة زيغونغ بمقاطعة سيتشوان”.

وذكرت القناة، أن “الحريق اندلع في مركز تسوق عند قاعدة المبنى، وتسبب بمقتل 16 شخص وإصابة آخرين، وتم إنقاذ نحو 30 شخصا من المجمع، وتمكن رجال الإنقاذ من إخماد الحريق”.

هذا وتعد الحرائق شائعة في الصين، وتعد زيغونغ، التي تبعد نحو 1900 كيلومتر (1200 ميل) عن العاصمة بكين، موطنًا لما يقرب من 2.5 مليون شخص.

وفي يناير الماضي، توفي العشرات بعد اندلاع حريق في متجر في مدينة شينيو الوسطى، وفي نفس الشهر، أدى حريق في مبنى سكني إلى مقتل 15 شخصًا على الأقل.