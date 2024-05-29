 بالفيديو.. مقتل 27 شخص بسقوط حافلة ركاب في باكستان

قتل عشرات الأشخاص جرّاء سقوط حافلة ركاب في واد بإقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.

وقال إسماعيل منجال المسؤول الحكومي المحلي: إن “السائق كان يقود سيارته في منعطف في منطقة جبلية عندما فقد السيطرة عليها وسقطت في واد”، مشيرا إلى أن “حصيلة القتلى بلغت 27 قتيلا، وأصيب أكثر من 25 آخرين، من بينهم السائق”، مضيفا: “ما زلنا نحقق في سبب الحادث”.

يذكر أن حوادث الطرق التي تؤدي إلى عدد كبير من الوفيات شائعة في باكستان، ولقي ما لا يقل عن 17 حاجا مصرعهم وأصيب 41 آخرون في حادث تصادم في أبريل الفائت أثناء توجههم إلى ضريح في منطقة هب في بلوشستان، وفي يناير من العام الماضي، قتل 41 شخصا عندما انحرفت حافلتهم، التي كانت محملة بحاويات من النفط القابل للاشتعال.