بالفيديو.. مقتل العشرات جرّاء فيضانات وإعصار في الهند وفيتنام

قتل 29 شخصا في الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في ولاية تيلانجانا بجنوب الهند.

ونقلت صحيفة “بيزنس ستاندرد”، بيانا عن مكتب حاكم الولاية شانتي كوماري، جاء فيه أن “الأمطار الغزيرة والفيضانات الأخيرة تسببت في مقتل 29 شخصا في ولاية تيلانجانا”.

وقال كوماري: “إن 29 منطقة من أصل 33 في الولاية متضررة من الفيضانات بسبب هطول الأمطار”.

وفي أواخر أغسطس الماضي، ذكرت صحيفة “هندوستان تايمز”، أن أكثر من 20 شخصا لقوا حتفهم وتضرر ما يقرب من مليوني شخص من الفيضانات في ولاية تريبورا شرق الهند.

إعصار “ياغي” يتسبب بمقتل 14 شخصا في شمال فيتنام

أعلنت اللجنة الوطنية الفيتنامية للاستجابة للكوارث والإنقاذ، “مقتل ما لا يقل عن 14 شخصا وإصابة أكثر من 180 آخرين في إعصار “ياغي” الذي ضرب شمال فيتنام”.



ووفقا للجنة، فإن “العاصمة هانوي، ومدن كام في ومونغ كاي وهايفونغ وها لونغ بالإضافة إلى المقاطعات الشمالية كانت الأكثر تضررا من الكارثة، وألحق الإعصار أضرارا بأكثر من 400 برج لنقل الطاقة و27 محطة فرعية للطاقة، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي قسريا، وغمرت المياه أكثر من 121 ألف هكتار من المساحات المزروعة بالأرز والمحاصيل الزراعية الأخرى، كما تضررت أكثر من 5 آلاف شجرة مثمرة، وفي المناطق الساحلية، غرقت أو فقدت 38 سفينة وقارب صيد، ودمر الإعصار الأسطح وألحق أضرارا بآلاف المنازل وحطم زجاج وواجهات العديد من المباني الشاهقة”.