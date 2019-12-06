بالفيديو.. مقتل 4 أشخاص خلال مطاردة الشرطة الأمريكية لشاحنة مسروقة في ميامي

أعلنت السلطات الأمريكية انتهاء عملية مطاردة الشرطة لشاحنة صغيرة سرقها شخصان في ساعة الذروة، في ضاحية ميامي بتبادل لإطلاق نار أسفر عن مقتل 4 أشخاص بينهم المشتبه بهما.

وأوضح عنصر من مكتب التحقيقات الفدرالية “أف بي آي” جورج بيرو، خلال مؤتمر صحفي، أن المشتبه بهما قاما بسرقة شاحنة تابعة لشركة “يو بي أس” للشحن وخطفا سائقها.

وإثر ذلك بدأت الشرطة بمطاردتهما التي استمرت لكيلومترات عدة بمشاركة آليات وسيارات كثيرة للشرطة التي كانت تبحث عن شاحنة صغيرة بنية اللون كانت تشق طريقها بين السيارات.

وجرى تبادل لإطلاق النار بين قوى الشرطة والمشتبه بهما إلى أن علقت المركبة المسروقة في زحمة سير بعد مطاردتها لمسافة تجاوزت 40 كيلومترا.

ونقلت صحيفة “نيويورك بوست” عن “بيرو” قوله، إن هذه العملية أسفرت عن مقتل “المسلحين المشتبه بهما” إضافة إلى شخصين بريئين هما السائق المخطوف وأحد المارة.