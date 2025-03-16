بالفيديو.. مقتل 50 شخص بحريق في «مقدونيا الشمالية»

“لقي ما لا يقل عن 50 شخصا مصرعهم بحريق اندلع في ملهى ليلي، كان فيه حوالي 1500 شخص بمدينة كوتشاني في مقدونيا الشمالية”، وتم نقل عشرات المصابين إلى مستشفيات في مدن مختلفة بالبلاد”، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية.

وبحسب وسائل إعلام محلية، “اندلع الحريق في ملهى “بولس” الليلي حوالي الساعة 3:00 صباحا بالتوقيت المحلي، فيما من المرجح أن يكون سبب الحريق استخدام الألعاب النارية خلال حفل فرقة DNA”.

وذكرت وكالة نوفوستي، أن “رئيس الوزراء كريستيان ميتسكوسكي وأعضاء الحكومة توجهوا إلى مكان الحادث، حيث تعمل فرق الطوارئ بمساعدة من المواطنين”.

أستراليا.. موجة حر تجتاح نيو ساوث ويلز وتنذر بحرائق غابات

وفي أستراليا، “شهدت ولاية نيو ساوث ويلز، يوم الأحد، موجة شديدة الحرارة زادت من خطر اندلاع حرائق غابات، مما دفع السلطات إلى فرض حظر تام على إشعال النيران في عاصمة الولاية سيدني، ويوشك موسم حرائق الغابات عالي الخطورة في ولاية نيو ساوث ويلز، الذي يستمر حتى نهاية مارس، على الانتهاء بعد تعرضها لحرائق “الصيف الأسود” الكارثية في 2019 و2020 التي دمرت مساحات شاسعة وأودت بحياة 33 شخصا”.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية “إن درجات الحرارة سترتفع بما يصل إلى 12 درجة مئوية عن المعدل الطبيعي في بعض مناطق الولاية، مع توقع وصولها في سيدني، المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان في أستراليا، إلى 37 درجة مئوية”.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية على موقعها الإلكتروني “ستؤدي الرياح العاصفة ودرجات الحرارة المرتفعة وانخفاض نسبة الرطوبة إلى خطر اندلاع حرائق غابات في منطقة سيدني”.