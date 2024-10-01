بالفيديو.. مقتل 8 إسرائيليين بعملية إطلاق نار في يافا

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 8 في عملية إطلاق نار في مدينة يافا.

وكانت ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن “4 إسرائيليين قتلوا وأصيب 7 آخرين في عملية إطلاق نار في مدينة يافا”.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية، “أن بعض الإصابات في حالة حرجة جراء عملية إطلاق النار في مدينة يافا”.

وأفادت “القناة 13” الإسرائيلية، “بأنه في عملية إطلاق نار أصيب 10 إسرائيليين، منهم 4 في حالة حرجة داخل مدينة يافا”، موضحة أن “منفذين اثنين قاما بالعملية وتم قتلهم”.

هذا وكان الجيش الإسرائيلي، شن عملية برية، صباح اليوم الثلاثاء، في لبنان، وقال إنها ستكون “محدودة” بطبيعتها.