بالفيديو.. مواطن سعودي يُطلق النار بشكل «هستيري» في حي سكني بالمملكة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، أظهر مواطن سعودي وهو يُطلق النار من سلاح رشاش بشكل هستيري باتجاه منزل في حي سكني بمحافظة حفر الباطن في المملكة السعودية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المواطن الذي وصفت حالته بأنها “غير طبيعية”.

وأوضحت شرطة منطقة الشرقية أنها تلقت بلاغا عن قيام شخص بإطلاق النار من سطح منزل تحت الإنشاء باتجاه منزل مقابل، وألقت القبض عليه بعد محاولته مقاومة رجال الأمن، وضبط بحوزته سلاح رشاش.

وأكدت الشرطة عدم تعرض أحد لأي سوء.