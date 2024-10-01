بالفيديو.. موظف يقتل مديره في الأردن لفصله عن عمله

استفاقت الأردن على جريمة هزّت البلاد، حيث أقدم موظف مفصول من عمله على قتل مديره بدم بارد، ما أثار تفاعل وغضب روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بإلحاق أشدّ العقوبات بالجاني.

وفي تفاصيل الجريمة، ووفق ما نشرت قناة المملكة على منصة “إكس”، وانتقاما لفصله من عمله، “أطلق موظف أردني مفصول من عمله النار على مديره الذي يحمل الجنسية الأجنبية من بندقية “كلاشينكوف” في مصنع بمحافظة العقبة، فيما أصيب موظف أجنبي آخر في الحادث، بالإضافة إلى إصابة موظف أردني سقط بسبب الهلع”.

ووفق الفيديو الذي نشرته القناة، “اقتحم الموظف المفصول المصنع وبدأ بإطلاق النار بشكل عشوائي على الموجودين”.

وقالت مديرية الأمن العام الأردنية في بيان لها، “إنه ورد بلاغ لمديرية شرطة محافظة العقبة بقيام أحد الأشخاص بإطلاق عيارات نارية بشكل عشوائي داخل أحد المصانع، إثر فصله من العمل منذ مدة”.

وأضاف المتحدث باسم المديرية “أنه نتج عن الحادثة إصابة شخصين من جنسيات أجنبية بعيارات نارية، وأُسعفا للمستشفى، أحدهما توفي والآخر على قيد الحياة، فيما أُسعف موظف أردني كذلك للمستشفى إثر تعرّضه للسقوط، وما زال التحقيق جاريا”.

وأعلنت السلطات الأردنية أنها “ألقت القبض على الموظف الذي أقدم على إطلاق النار وتم أيضًا ضبط السلاح المُستخدم وبوشرت التحقيقات معه لإحالته للقضاء”.

هذا ووصف رواد مواقع التواصل الاجتماعي الحادثة بالمروعة، وجرى تداول الفيديو على نطاق واسع، مطالبين بإلحاق العقاب بالجاني.

انتقاما لفصله من عمله.. شخص يقتل موظفا من جنسية أجنبية ويصيب آخر بالرصاص بعد اقتحامه مصنعا في العقبة#الأردن #العقبة #هنا_المملكة pic.twitter.com/Qw28qP82v9 — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) September 30, 2024