بالفيديو.. موقف طريف لفتاة مع «لامين جمال» يجذب تفاعلاً كبيراً

أصبح مقطع فيديو لفتاة تطلب من نجم نادي برشلونة، لامين جمال، التقاط صورة معها وصديقاتها، من أبرز الفيديوهات المتداولة على الإنترنت. الموقف الطريف وقع أثناء تواجد جمال مع أصدقائه في أحد المطاعم، حيث طلبت الفتاة التقاط صورة معه، دون أن تدرك هويته.

في الفيديو المتداول، وبعد التقاط الصورة، سألت الفتاة جمال عن اسمه ليجيب “رايان”، ثم استفسرت “هل أنت مشهور؟” ليرد عليها قائلاً “لا”، وسط ضحكات أصدقائه الذين كانوا حاضرين في الموقف.

هذا الموقف اللطيف لاقى تفاعلاً كبيراً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نظراً لبراءة الموقف وطرافته.

ويعيش جمال حالياً فترة توهج مذهلة مع فريقه برشلونة رغم الخروج من دوري أبطال أوروبا. ويستعد النادي الكتالوني لملاقاة غريمه التقليدي ريال مدريد يوم الأحد في قمة الجولة الـ35 من الدوري الإسباني على ملعب “مونتغويك”.

صديقات خرجوا لمطعم وطلبوا من لامين يمال التقاط صورة 💀😂 pic.twitter.com/EKdt25KP1Z — FCB World (@forcabarca_ar) May 9, 2025

😱😱 ¡NO SABÍAN QUIÉN ERA! Imperdible encuentro de LAMINE YAMAL con unas personas que le pidieron que LES SAQUE una foto.



📹 https://t.co/K1Cyw3LGChpic.twitter.com/i5pf1456OI — SportsCenter (@SC_ESPN) May 10, 2025

برشلونة يضمن بقاء لامين جمال حتى 2030 بعقد جديد

وفي سياق متصل، أكدت تقارير إسبانية أن لامين جمال، نجم نادي برشلونة الشاب، سيوقع عقده الجديد مع النادي فور بلوغه سن الـ18 في يوليو المقبل، في خطوة حاسمة لضمان بقاء هذه الموهبة الاستثنائية داخل أسوار “كامب نو” حتى عام 2030.

وتم الاتفاق بالفعل بين الطرفين على تجديد العقد، حيث سيحصل جمال على راتب كبير يتناسب مع مكانته المتزايدة في الفريق الأول، رغم القيود المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

ويعود الفضل في إتمام هذا التجديد إلى قانون خاص يسمح للنادي بإبرام عقود جديدة بشكل أكثر مرونة، بالرغم من الوضع الاقتصادي الصعب الذي يواجهه برشلونة.

وفي ظل الأموال الطائلة التي تدفعها الأندية الكبرى للحصول على المواهب الشابة، تعتبر صفقة بقاء جمال في برشلونة من الصفقات الرابحة بكل المقاييس، حيث يضمن النادي بذلك الحفاظ على أحد أبرز لاعبيه الصاعدين في المستقبل.