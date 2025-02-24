بالفيديو.. «ميسي» غاضب خلال مبارة «إنتر ميامي» أمام «نيويورك»

وجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إهانات لحكم مباراة إنتر ميامي أمام نيويورك سيتي، الأحد، التي انتهت بالتعادل 2-2، بحسب تقارير صحافية إسبانية.

وأفادت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن ميسي كان غاضبًا بشكل واضح من الحكم بعدما انتهت المباراة، ووبخه على عدة قرارات أضرت بفريقه خلال المباراة، وذكرت الصحيفة الإسبانية أن ميسي قال للحكم: أنت جبان.

وأظهرت اللقطات أن ميسي جذب الحكم من رقبته عقب المباراة. وانتشرت مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر ميسي وهو يتعرض على الحكم بشدة قبل أن يمنحه الأخير بطاقة صفراء، لكن الأرجنتيني استمر في اعتراضه، وذهب إلى الحكم المساعد ثم جذبه من رقبته عقب المباراة، إذ أثارت اللقطة جدلاً واسعاً في تصرف غير معتاد للاعب برشلونة السابق.

ولعب إنتر ميامي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 21 بعد طرد توماس أفيليس، ونجح الفريق في إدراك التعادل في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

🚨 Lionel Messi ended up furious with the referee after the controversial Inter Miami vs. New York match, which ended 2-2.



The Herons had to play over an hour with one player less.#MLS #Messi pic.twitter.com/wSGhtrZuuA — MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) February 23, 2025