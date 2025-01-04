بالفيديو.. «ميلان» يضرب موعداً مع غريمه اللدود في نهائي السوبر الإيطالي

انتزع فريق ميلان بطاقة التأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم، من يوفنتوس بفوز عليه (2-1) في المباراة التي جمعتهما، الجمعة، في السعودية.

افتتح المهاجم التركي كينان يلدز التسجيل لفريق “السيدة العجوز” في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول.

بيد أن فريق ميلان رد الصاع صاعين بإحرازه هدفين متتاليين، الأول عبر لاعبه الأمريكي كريستيان بوليسيتش سجله عند الدقيقة 71 من ركلة جزاء.

بينما جاء الهدف الثاني بـ”نيران صديقة” سجله المدافع الإيطالي فيدريكو غاتي خطأ في مرماه بحلول الدقيقة 76 من زمن اللقاء على ملعب “الأول بارك” بالعاصمة الرياض.

وضرب فريق ميلان موعدا في النهائي يوم الاثنين المقبل، مع جاره اللدود إنتر ميلان حامل لقب بطل كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم، الذي تغلب بدوره على نادي أتالانتا (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس.

يذكر أن إنتر ميلان توج باللقب في آخر نسختين، على حساب كل من فريقي نابولي (1-0) وجاره ميلان (3-0).

ويعتبر فريق يوفنتوس هو الأكثر تتويجا بكأس السوبر الإيطالي بواقع 9 مرات، متقدما بفارق لقب على وصيفه إنتر ميلان، ويليهما فريق ميلان في المركز الثالث بسبعة ألقاب.