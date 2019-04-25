بالفيديو.. مُفتي الديار الليبية يدعو من حج واعتمر إلى عدم الذهاب للسعودية مرة أخرى

طالب مفتي الديار الليبية الشيخ د. الصادق الغرياني من حج واعتمر من قبل بعدم الذهاب إلى السعودية مرة أخرى.

وقال الغرياني في مقابلة تلفزيونية إنه من حج مرة واعتمر مرة فلا ينبغي أن يدفع آلاف الريالات في جيوب حكام السعودية ليقتلوا بهم أبناء المسلمين، متهمًا إياهم بقتلهم في اليمن وليبيا وسيقتلونهم في السودان والجزائر وتونس، مضيفًا أنه لا يوجد بقعة في الأرض إلا ويسعون فيها فسادًا بأموالهم، حسب قوله.

وأضاف أنه من حج واعتمر مرة فحجه وعمرته بعد ذلك إثمهما أكبر من نفعهما، على حد قوله.

وأشار أن هذه الفتوى يتحمل مسؤوليتها أمام الله داعيًا الشعب الليبي وجميع بلاد المسلمين إلى عدم الحج والعمرة مرة أخرى ودفع الأموال لحكام السعودية ليقتلوا بها أبناء المسلمين في أنحاء الدنيا، وفق قوله.