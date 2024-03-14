بالفيديو.. نائبة مغربية تلقي كلمة في الأمم المتحدة وهي تحمل رضيعها

ألقت نائبة في البرلمان المغربي، كلمة لها ضمن أعمال الدورة 68 للجنة المرأة المنعقدة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وهي تحمل رضيعها.

وأظهر مقطع فيديو، تناقلته وسائل إعلام مغربية، البرلمانية المغربية فاطمة زوكاغ، تلقي كلمتها وهي تحمل رضيعها النائم، حيث استمرت كلمة الأم حوالي ثلاث دقائق، وظل الرضيع نائما، ولم يوقظه حتى تصفيق الحضور حين انتهت الكلمة.

وقالت النائبة فاطمة، خلال كلمتها: إن المغرب قام بخطوات عدة في مجال تعزيز حقوق المرأة، مضيفة أن المملكة أكدت على أن الرجل والمرأة يتمتعان على قدم المساواة بالحقوق والحريات عامة.