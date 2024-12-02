بالفيديو.. نحو 100 قتيل في اشتباكات عنيفة بين مشجعين خلال مباراة كرة قدم

قتل عشرات الأشخاص أمس الأحد، إثر اشتباكات بين مشجعين خلال مباراة لكرة القدم في نزيريكوري جنوب شرقي غينيا، وفقا لمصادر طبية.

وقال طبيب في المستشفى الإقليمي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لوكالة “فرانس برس” إن “هناك نحو 100 قتيل، الجثث مصفوفة على مرمى البصر في المستشفى، وهناك جثث ملقاة على الأرض في الممرات. المشرحة ممتلئة”، فيما أفاد طبيب آخر بأن “هناك عشرات القتلى”.

وتظهر مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، لم تتمكن وكالة الصحافة الفرنسية من التحقق من صحتها، الكثير من الجثث الهامدة.

كما تظهر مقاطع فيديو أخرى متداولة على الشبكات الاجتماعية مشاهد من الارتباك الشديد في الشوارع بعد اندلاع الاشتباكات. والتزمت الحكومة الصمت مساء الأحد حيال المأساة.

وقال شاهد عيان طالبا إغفال اسمه: “كل شيء انطلق من تحد لقرار الحكم. ثم غزا المشجعون أرض الملعب”.

وذكرت الصحافة المحلية أن هذه البطولة الرياضية مخصصة لزعيم المجلس العسكري الجنرال مامادي دومبويا الذي وصل إلى السلطة إثر انقلاب في سبتمبر 2021 وأدى اليمين الدستورية رئيسا للبلاد.

وانتشرت هذه البطولات خلال الأسابيع الأخيرة في غينيا في خطوة ينظر إليها على أنها دعم لترشيح محتمل لدومبويا في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

🚨#BREAKING: At least 100 people have died due to clashes between two groups of supporters at a football match in Guinea. pic.twitter.com/Wbk34YCyNI — Abdul khabir jamily (@JamilKhabir396) December 1, 2024

#عاجل‼️🚨 سقوط اكثر 100 قتيل في اشتباكات عنيفة بين مشجعي كرة القدم في غينيا pic.twitter.com/SAhjmRrh3G — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) December 1, 2024