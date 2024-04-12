بالفيديو.. نيمار يحتفل بالميدالية «المجانية» في ليلة التتويج بكأس السوبر السعودي

خطف البرازيلي نيمار نجم الهلال، الأنظار إليه بشدة في ليلة التتويج بلقب كأس السوبر السعودي، مساء أمس الخميس، بعد فوز فريقه 4-1 على الاتحاد.

ولم يشارك نيمار في المباراة بسبب الإصابة، وكان في المدرجات قبل أن ينزل لأرضية الملعب للاحتفال مع اللاعبين.

Neymar on Instagram!🗣

"Just like Ronaldo won Euros by sitting on bench, I won Saudi pro League" ( laughs ) 😂😂😂pic.twitter.com/3QPAUszg0a — Messiologist (@breathMessi23) April 12, 2024

ونشر نيمار مقطع فيديو صوره بنفسه ومازح فيه متابعيه وقال: “الأمر مثلما كان عليه في المدرسة، حيث يقوم الزملاء بكل العمل، وأكتفي أنا بتسلم النتيجة”.

والتقط نيمار، العديد من الصور مع المشجعين واللاعبين بجانب الفيديوهات الكوميدية مع جميع أعضاء الجهاز الفني للهلال.

كذلك تواجد النجم البرازيلي بين اللاعبين ورفع اللقب أمام أنظار الجميع، بعدما استلم الميدالية الذهبية.

ويخضع نيمار حاليا لجلسات تأهيلية من أجل العودة إلى الملاعب، بعدما تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال أكتوبر الماضي.

يذكر أن نيمار شارك مع الهلال في 5 مباريات فقط، سجل خلالها هدفا واحدا وقدم 3 تمريرات حاسمة.