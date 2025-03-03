بالفيديو.. «نيمار» يواصل تألقه ويسجل هدفاً خرافياً

واصل النجم البرازيلي نيمار تألقه مع سانتوس بعد الانضمام إلى صفوفه في شهر يناير الماضي في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده بالتراضي مع فريقه السابق الهلال السعودي.

وشهدت مباراة سانتوس أمام براغانيتو في ربع نهائي بطولة الباوليستا لحظة استثنائية، حيث سجل النجم البرازيلي هدفا مذهلا من ركلة حرة مباشرة بعد مرور تسع دقائق فقط.

وأثار هذا الهدف إعجاب إدارة الملعب التي قررت الاحتفاظ بالكرة ضمن مقتنياتها التاريخية.

وسجل نيمار الهدف الثالث بقميص سانتوس منذ انتقاله إلى صفوف الفريق كما أحرز للمباراة الثانية على التوالي بعدما سجل في شباك إنتر دي ليميرا يوم 23 فبراير الماضي وقدم 3 تمريرات حاسمة خلال 7 مباريات خاضها مع الفريق حتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أن المدرب دوريفال جونيور أعلن عن ضم نيمار إلى القائمة الأولية للمنتخب البرازيلي استعدادا لفترة التوقف الدولي المقبلة ليأتي هدف نيمار في الملعب كرد بأفضل طريقة ليؤكد جاهزيته للدفاع عن ألوان بلاده.

Não me acorde desse sonho 💭🤍🖤 pic.twitter.com/FbmyEzzI0q — Neymar Jr (@neymarjr) March 3, 2025

Faz gol & mete dança! 🕺 pic.twitter.com/hIdwn5Bns3 — Santos FC (@SantosFC) March 3, 2025