بالفيديو.. هاتف جديد ينافس أفضل هواتف «أندرويد»

تستعد شركة “vivoفيفو”، “لإطلاق هاتفها الجديد الذي صمم ليكون من بين أفضل هواتف أندرويد من حيث التقنيات وقدرات الأداء”.

وبحسب الشركة، “يتمتع هاتف vivo X200 Pro الجديد بقدرات تصوير مميزة بفضل كاميرته الأساسية ثلاثية العدسة التي أتت بدقة (200+50+ 50) ميغابيكسل، وتوثق فيديوهات 8K، كما جهّز بكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل”.

ووفق شركة “vivoفيفو”، “يعمل الجهاز بنظام Android 15 قابل للتحديث، وحصل على معالج Mediatek Dimensity 9400 الذي طور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Immortalis-G925، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت، وهيكله أتى مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أبعاده (162.4/76/8.2) ملم، وزنه 223 غ’.

وبحسب الشركة، “أما شاشاته فأتت من نوع LTPO AMOLED، مقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (2800/1260) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها يصل إلى 4500 شمعة/م تقريبا، ودعمت بتقنيات Dolby Vision لتوفر عرضا ممتازا للصور والفيديوهات”.

ووفق بيان الشركة، “حصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.2، شريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 90 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي باستطاعة 30 واط”.