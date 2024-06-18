بالفيديو.. هطول أمطار على المسجد الحرام ومشعر مِنى بعد موجة حرّ شديدة

بعدما سجل موسم حج هذا العام درجات حرارة مرتفعة، بلغت 41 درجة مئوية، شهدت مكة المكرمة، أمس الاثنين، ثاني يوم من أيام عيد الأضحى المبارك، هطول أمطار خفيفة تساقطت في نطاق المسجد الحرام ومشعر منى في مكة.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد في السعودية، بأن “أمطار خفيفة إلى متوسطة شهدتها المنطقة المركزية بالمسجد الحرام ومشعر منى”، مشيرا إلى “انخفاض درجات الحرارة على منى إلى 38 درجة مئوية”.

هذا وكانت دول عربية وإسلامية، بينها مصر والأردن وتونس والمغرب وإيران، أعلنت وفاة عدد من الحجاج جراء موجة الحر القياسية، وبلغ عدد الحجاج لعام 2024 مليونًا و833 ألفًا و164 حاجًا، بينهم مليون و611 ألفا و310 حجاج من 200 دولة، إضافة إلى 221 ألفا و854 حاجًا من المواطنين والمقيمين في المملكة.