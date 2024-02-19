بالفيديو.. هفوة جديدة للرئيس الأمريكي جو بايدن!

كثرت في الآونة الأخيرة، هفوات الرئيس الأميركي جو بايدن، التي جعلت منه العنوان الأول على الوسائل الإعلامية، وبدأت تثار الشكوك حول قدرته على حكم البلاد في حال أعيد انتخابه لولاية ثانية.

وفي هفوة جديدة، ظهر الرئيس “بايدن”، في مقطع فيديو، ضجت به صفحات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ان خلط بين أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وفي الفيديو، وجه الرئيس الامريكي رسالة لأعضاء مجلس النواب، حيث دعاهم للتصويت على مشروع قانون من شأنه تمويل “الناتو” وذلك بدلا من ذكر أوكرانيا.

وقال “بايدن”: فكرة أننا سننسحب من دعم أوكرانيا، وأننا سنبدأ في السماح لحلف شمال الأطلسي بالانقسام، تتعارض تماما مع مصالح الولايات المتحدة.

وأضاف “بايدن”، في الفيديو الذي نقلته شبكة “فوكس نيوز” الأميركية: حان الوقت للتأكد من إقرار الكونغرس التشريع الخاص بتمويل الناتو.

يذكر أن “بايدن”، كان في وقت سابق من هذا الأسبوع، وأثناء حديثه عن حرب غزة، وصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأنه “رئيس المكسيك”كما اختلط الأمر على “بايدن”، بين زعيمة أوروبية وسلفها المتوفى، إذ قال خلال مناسبة انتخابية، إنه التقى المستشار الألماني هيلموت كول الذي توفي عام 2017، بدلا من أنغيلا ميركل.

كما قال “بايدن”، قبل ايام، إنه تحدث إلى الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران، بدلا من الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، أثناء تطرقه للحديث عن قمة مجموعة السبع نفسها التي عقدت في يونيو 2021.

وبحسب ما تم نقه، فإنه بدأت تثار الشكوك بشأن قدرة “بايدن”، البالغ من العمر 81 عاما على قيادة الولايات المتحدة لفترة رئاسية تبدأ العام المقبل إن أعيد انتخابه.

وبعد أخطاء عديدة وقع بها الرئيس الأمريكي خلال أيام، دعا عدد من المشرعين الجمهوريين ومنهم ريك سكوت “فلوريدا”، ومايك لي “يوتا”، وجوش هاولي “ميزوري”، وماري ميلر “إلينوي”، ومارغوري تايلور غرين ومايك كولينز “جورجيا”، إلى تفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأميركي.

كما اقترح العديد من الشخصيات اليمينية البارزة الأخرى، مثل تشارلي كيرك مؤسس منظمة “تيرننغ بوينت يو إس إيه”، والإعلامي الإذاعي مارك ليفين، وحاكم ولاية ويسكونسن السابق سكوت ووكر، تفعيل التعديل الخامس والعشرين.

يذكر أن التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأميركي، يتيح إمكانية عزل الرئيس الأميركي في حال ثبت عدم قدرته على قيادة البلاد، كما ينص في أحد بنوده، على ان تنقل صلاحيات الرئيس إلى نائبه، إلى أن يتمكن الأخير من العودة.