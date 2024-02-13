بالفيديو.. «هونغ كونغ» تصمم روبوت شبيه بالإنسان

أعلنت هونغ كونغ عن تصميم روبوت هندسي استثنائي، وصف بأنه أصغر روبوت يشبه الإنسان في العالم.

وبحسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية، حقق فريق الروبوتات في مدرسة Diocesan، للبنين في هونغ كونغ، إنجازا هندسيا قياسيا، مع تصميم أصغر روبوت يشبه الإنسان في العالم.

ووفق التقارير، زوّد الفريق المكوّن من أربعة أعضاء، من الصف السابع إلى الثاني عشر، الروبوت بمحركات مؤازرة يمكن التحكم بها عبر لوحة تحكم متصلة بالجزء الخلفي من الروبوت، والتي يمكن تشغيلها عبر أزرار التحكم الموجودة على تطبيق الهاتف المحمول.

وذكرت مجلة فوربس الأمريكية، أن الفريق صمم ألواح الأكريليك “بلاستيك حراري شفاف” الخاصة بالروبوت والمكونات المطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد، والذي يأتي مدعما ببطارية ليثيوم أيون بقوة 7.4 فولط، مشيرا إلى أنه قرر جعل الروبوت صغيرا قدر الإمكان لتهيئة إنتاجه بكميات كبيرة وبتكلفة أقل.

وبحسب المجلة، يبلغ طول الروبوت الصغير 5.5 بوصة فقط، مشيرة إلى أن هذا الروبوت الفائز بالرقم القياسي الجديد لا يمشي ويحرك ذراعيه فقط، بل يمكن برمجته للرقص ولعب رياضة “كونغ فو” وكرة القدم.

يذكر أن معهد بكين للذكاء الاصطناعي كان قد كشف قبل أيام عن روبوت جديد وصف بأنه أول طفل يعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم يحمل اسم “تونغ تونغ”.