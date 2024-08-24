بالفيديو.. وزارة الداخلية تستلم تأمين مصرف ليبيا المركزي

استلمت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم، مهام تأمين مقر مصرف ليبيا المركزي، بحضور مدير أمن طرابلس ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي ورئيس قسم شرطة النجدة طرابلس.

وجاء ذلك “تنفيذاً لتعليمات وزير الداخلية المكلف لواء عماد الطرابلسي وفق الاتفاق بشأن استلام مهام تأمين مقر مصرف ليبيا المركزي”.

واجري خلال الاستلام جولة داخل المصرف وتوزيع الدوريات وفق الخطة الأمنية الموضوعة لتأمينه.

وزارة الداخلية تستلم تأمين مصرف ليبيا المركزي تنفيذاً لتعليمات وزير الداخلية المكلف لواء "عماد مصطفى الطرابلسي" وفق… تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية – ليبيا‏ في الجمعة، ٢٣ أغسطس ٢٠٢٤