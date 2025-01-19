بالفيديو.. وزيرة السعادة التونسية تودع أستراليا

خرجت النجمة التونسية أنس جابر من الدور الثالث لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى، التي تقام على الملاعب الصلبة ويبلغ مجموع جوائزها أكثر من 59 مليون دولار.

وجاء خروج أنس جابر (30 عاما) الملقبة بوزيرة الساعدة، على يد الأمريكية إيما نافارو المصنفة ثامنة، إثر خسارتها أمامها بصعوبة بمجموعة لاثنتين تفاصيلها كالتالي: (6-4) و(3-6) و(6-4) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت.

وتأهلت إيما نافارو (23 عاما) لأول مرة خلال مسيرتها الاحترافية حتى الآن إلى الدور الرابع لبطولة أستراليا المفتوحة، والذي ضرب ت فيه موعدا مع الروسية داريا كاساتكينا المصنفة تاسعة في البطولة، والتي تغلبت بدورها على الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا المصنفة 24، بمجموعتين من دون رد بواقع: (7-5) و(6-1) ووصلت إلى الدور ذاته للمرة الأولى أيضا خلال مسيرتها الاحترافية حتى الآن.